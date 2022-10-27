«Удалось избежать большого ущерба»: губернатор Севастополя заявил об атаке беспилотника на Балаклавскую ТЭС

В ночь на 27 октября на Балаклавской ТЭС зафиксирована атака беспилотника, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, средства радиолокационной защиты сбили летательный аппарат с траектории, вследствие чего он не достиг цели и серьёзного ущерба удалось избежать. Развожаев также отметил, что инцидент не повлияет на электроснабжение Севастополя и Крыма.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в ночь на 27 октября зафиксирована атака беспилотника на Балаклавскую ТЭС.

По его словам, в результате загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. Как отметил Развожаев, к моменту прибытия МЧС на место происшествия открытого горения уже не было, с возгоранием оперативно справились работники станции.

По словам губернатора Севастополя, пострадавших в результате ЧП нет, повреждения трансформатора минимальны. Развожаев подчеркнул, что инцидент не повлияет на электроснабжение Севастополя и полуострова.

«Подчеркну, что благодаря принятым заранее мерам по безопасности станции удалось избежать большого ущерба. Средства радиолокационной защиты, по сути, сбили беспилотник со своей траектории, и он не достиг своей цели», — написал губернатор в Telegram.

Обстановка в Запорожской и Херсонской областях

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что администрация региона перемещена в левобережную часть.

«Все стоящие перед нами задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что продолжается снабжение правобережной части Херсонской области и регионального центра необходимыми товарами, включая продукты питания и медикаменты.

«Выплаты зарплат оставшимся бюджетникам, пенсий и соцпособий продолжаются. Херсон готов к отопительному сезону», — сказал Стремоусов.

Напомним, 18 октября власти Херсонской области приняли решение объявить об организованном перемещении гражданского населения ряда муниципалитетов на левый берег Днепра на фоне подготовки ВСУ к наступлению. Как уточнил Сальдо 26 октября, с правого берега Днепра на левый переместились более 70 тыс. человек.

Также на russian.rt.com Стремоусов назвал ложью утверждения Киева о накоплении 60 тысяч для наступления на Херсон

Тем временем председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил, что в ближайшие недели может начаться основное наступление украинских войск на регион. По его словам, на Запорожском направлении идёт перегруппировка украинских соединений.

«Всё это является подтверждением того, что основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на запорожской линии фронта. Именно поэтому украинские боевики перебросили к нашим границам вооружение и личный состав с Харьковского направления», — цитирует Рогова РИА Новости.

В то же время он выразил уверенность, что российские силы готовы встретить противника и дать ему отпор.

Военные преступления Украины

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов высказал мнение, что в действиях Украины читается состав военных преступлений.

«Речь идёт об использовании живых щитов, неизбирательного применения огня, пыток в отношении военнопленных, организации покушений на гражданских сотрудников органов управления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации», — цитирует Сыромолотова РИА Новости.

Дипломат отмечает, что этот подход Киева образует состав именно военных преступлений и «не имеет никакого отношения к терроризму как общеуголовному преступлению».

Космическая инфраструктура США в конфликте на Украине

Замглавы российской делегации Константин Воронцов в ходе заседания Первого комитета ГА ООН заявил, что США и их союзники задействуют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооружённых конфликтах.

По его словам, соответствующая тенденция отчётливо проявилась в ходе событий на Украине.

«Данные государства, очевидно, не совсем отдают себе отчёт, что подобная деятельность, по сути, представляет собой опосредованное участие в вооружённых конфликтах. Квазигражданская инфраструктура может оказаться «законной целью» для ответного удара», — сказал Воронцов.

Дипломат отметил, что в результате соответствующих действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности, а также «многочисленные социально-экономические процессы на Земле, от которых зависит благополучие людей в первую очередь в развивающихся странах».

Воронцов обратил внимание на то, что подобное провокационное применение гражданских спутников вызывает вопросы в контексте Договора о космосе, предусматривающего его исключительно мирное использование.