«Будет разыгран сценарий»: в МИД РФ прокомментировали реакцию США на возможную провокацию Киева в виде «грязной бомбы»

Выступление США на ГА ООН подтвердило предостережения Москвы о предстоящем обвинении российской стороны в использовании тактического ядерного оружия. Об этом заявил замглавы российской делегации на ГА ООН Константин Воронцов, комментируя сведения о планах Киева применить «грязную бомбу».

В МИД России заявили, что выступление США на ГА ООН подтвердило предостережения Москвы о предстоящем обвинении российской стороны в использовании тактического ядерного оружия.

Как заявил замглавы российской делегации, замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, речь идёт о развитии сценария с применением Киевом «грязной бомбы».

Как сообщает РИА Новости, ранее представитель США Брюс Тёрнер назвал дезинформацией заявления России о подготовке Украиной соответствующей провокации. По мнению американского дипломата, Россия такими заявлениями создаёт предлог для использования ядерного оружия.

«В отношении ситуации с «грязной бомбой» хотелось бы заявить, что делегация США лишь подтвердила наше предостережение относительно того, что будет разыгран сценарий, когда после провокации киевского режима, о чём у нас имеется самая достоверная информация, именно Россия будет обвинена в применении оружия массового поражения со всеми вытекающими последствиями», — приводит РИА Новости слова Воронцова.

Напомним, что 24 октября глава войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил о приведении сил и средств Минобороны РФ в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения.

Кириллов провёл брифинг, в ходе которого привёл имеющиеся у оборонного ведомства сведения о планировании Киевом провокации, связанной с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса.

Также на russian.rt.com Путь эскалации: что известно о подготовке провокации с применением «грязной бомбы» на Украине

Перед этим глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл серию телефонных переговоров с руководителями оборонных ведомств ряда западных государств. Одним из обсуждавшихся вопросов стал риск применения Киевом «грязной бомбы».

Однако министры обороны США, Великобритании и Франции впоследствии выступили с совместным заявлением, из которого следует, что перечисленные страны считают безосновательными предупреждения России.

«Западные коллеги к нашим данным отнеслись критически»

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский также заявил, что российская сторона направила Генсеку ООН письмо с подробной информацией по возможному созданию Украиной «грязной бомбы».

По его словам, на посвящённом этой теме заседании российская сторона напомнила о безответственных заявлениях и действиях киевского режима, которому провокация позволила бы не допустить ослабления западной поддержки и добиться прямого военного столкновения НАТО с Россией.

«Западные коллеги к нашим данным отнеслись предсказуемо критически. Для них всё, что мы произносим и утверждаем, — «российская пропаганда», всё, что говорит Киев, — истина в последней инстанции. К этому мы здесь уже привыкли», — написал Полянский в своём Telegram-канале.

По его словам, российской стороне ответили тезисом о том, что Украина якобы не станет задумывать что-то, что приведёт к радиоактивному заражению своей собственной территории. Как отметил Полянский, российские дипломаты в ответ призвали коллег не надеяться, что киевский режим руководствуется здравым смыслом или заботой о гражданах.

«Если бы это было так, он не стал бы регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, создавая прямой риск ядерной катастрофы и радиоактивного заражения не только своей территории, но и значительной части Европы», — отметил он.

Кроме того, Полянский упомянул об обвинениях российской стороны в том, что предупреждения об украинских провокациях часто не сбываются. Полянский призвал посмотреть на это обстоятельство под другим углом.

«Возможно, они потому и не сбываются, что мы о них вовремя предупреждаем и срываем украинские планы», — сказал дипломат.

Он выразил надежду, что в ситуации с «грязной бомбой» произойдёт так же.