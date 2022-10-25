Узнать больше

В постпредстве России при ООН призвали Запад повлиять на Киев из-за «грязной бомбы»

Короткая ссылка
Россия призывает страны Запада повлиять на Киев на фоне информации о готовящейся провокации с применением «грязной бомбы», заявил в письме Генсеку ООН Антониу Гутеррешу российский постпред при всемирной организации Василий Небензя.

«Россия призывает западные страны оказать влияние на режим в Киеве, чтобы он отказался от своих опасных планов, угрожающих международному миру и безопасности», — приводит текст документа ТАСС.

Небензя предупредил о тяжких последствиях и массовых потерях для населения вследствие провокации.

В письме отмечается, что Москва призывает Гутерреша сделать всё, что в его власти, для предотвращения преступления.

Российский дипломат подчеркнул, что в стране будут рассматривать применение Украиной «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона направит письмо Генсеку Организации Объединённых Наций Антониу Гутеррешу на фоне появившейся информации о риске использования Киевом «грязной бомбы».

В ООН, комментируя данные о подготовке Киевом провокации, призвали все стороны избегать действий, способных привести к эскалации и просчётам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить