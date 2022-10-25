В постпредстве России при ООН призвали Запад повлиять на Киев из-за «грязной бомбы»

Россия призывает страны Запада повлиять на Киев на фоне информации о готовящейся провокации с применением «грязной бомбы», заявил в письме Генсеку ООН Антониу Гутеррешу российский постпред при всемирной организации Василий Небензя.

«Россия призывает западные страны оказать влияние на режим в Киеве, чтобы он отказался от своих опасных планов, угрожающих международному миру и безопасности», — приводит текст документа ТАСС.

Небензя предупредил о тяжких последствиях и массовых потерях для населения вследствие провокации.

В письме отмечается, что Москва призывает Гутерреша сделать всё, что в его власти, для предотвращения преступления.

Российский дипломат подчеркнул, что в стране будут рассматривать применение Украиной «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона направит письмо Генсеку Организации Объединённых Наций Антониу Гутеррешу на фоне появившейся информации о риске использования Киевом «грязной бомбы».

В ООН, комментируя данные о подготовке Киевом провокации, призвали все стороны избегать действий, способных привести к эскалации и просчётам.