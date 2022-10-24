В ООН прокомментировали данные о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой»

В ООН, комментируя данные о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой», призвали все стороны избегать действий, способных привести к эскалации и просчётам.

Как заявил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, у организации нет возможности «знать наверняка, так это или нет».

При этом в ООН призвали все стороны избегать «действий, которые могут привести к просчётам и эскалации конфликта, который уже стал очень разрушительным», передаёт ТАСС.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона направит письмо Генсеку Организации Объединённых Наций Антониу Гутеррешу на фоне появившейся информации о риске использования Киевом «грязной бомбы».