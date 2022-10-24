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Полянский: Россия направит в ООН письмо о готовящейся Киевом провокации с «грязной бомбой»

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона направит письмо Генсеку Организации Объединённых Наций Антониу Гутеррешу на фоне появившейся информации о риске использования Киевом «грязной бомбы».
Полянский: Россия направит в ООН письмо о готовящейся Киевом провокации с «грязной бомбой»
  • AP

Об этом Полянский написал в Twitter.

Уточняется, что письмо будет направлено в понедельник, 24 октября.

Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что у России есть информация о подготовке Киевом провокации, есть серьёзные основания полагать, что это не пустое подозрение.

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов сообщил, что Киев может замаскировать подрыв «грязной бомбы» под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности.

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