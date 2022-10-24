Полянский: Россия направит в ООН письмо о готовящейся Киевом провокации с «грязной бомбой»
- AP
Об этом Полянский написал в Twitter.
Уточняется, что письмо будет направлено в понедельник, 24 октября.
Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что у России есть информация о подготовке Киевом провокации, есть серьёзные основания полагать, что это не пустое подозрение.
Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов сообщил, что Киев может замаскировать подрыв «грязной бомбы» под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности.