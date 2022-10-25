Небензя: Москва рассмотрит применение Киевом «грязной бомбы» как ядерный терроризм

Российская сторона будет рассматривать применение Украиной «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя в письме Генсеку всемирной организации Антониу Гутеррешу.

«Мы будем рассматривать использование киевским режимом «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма», — приводит текст письма ТАСС.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона направит письмо Генсеку Организации Объединённых Наций Антониу Гутеррешу на фоне появившейся информации о риске использования Киевом «грязной бомбы».

В ООН, комментируя данные о подготовке Киевом провокации, призвали все стороны избегать действий, способных привести к эскалации и просчётам.