Небензя: Москва рассмотрит применение Киевом «грязной бомбы» как ядерный терроризм
«Мы будем рассматривать использование киевским режимом «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма», — приводит текст письма ТАСС.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона направит письмо Генсеку Организации Объединённых Наций Антониу Гутеррешу на фоне появившейся информации о риске использования Киевом «грязной бомбы».
В ООН, комментируя данные о подготовке Киевом провокации, призвали все стороны избегать действий, способных привести к эскалации и просчётам.