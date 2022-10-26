Стремоусов назвал ложью утверждения Киева о накоплении 60 тысяч для наступления на Херсон

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал лживым вбросом утверждения Киева о накоплении 60 тысяч войск для наступления на Херсон.

«Последние четыре дня оперативная обстановка на театре военных действий в Херсонской области остаётся неизменной, стороны наращивают силы, однако слова украинской стороны о накоплении 60 тыс. войск для наступления на Херсон — намеренный лживый вброс», — написал он в Telegram-канале.

Ранее Стремоусов сообщил, что украинские военные предпринимают попытки нанести удар по Каховской ГЭС. Он также заявил, что у ВСУ нет шансов продавить линию обороны в регионе.