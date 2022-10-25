Стремоусов заявил об отсутствии у ВСУ шансов продавить линию обороны в Херсонской области

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что у ВСУ нет шансов продавить линию обороны в регионе.

«Ситуация на фронтах без изменений. Несмотря на попытки укронацистов продавить линию обороны, шансов у них нет», — сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, ещё двое получили ранения в результате обстрела украинскими диверсантами гражданского автомобиля в Херсонской области.

12 октября в администрации Херсонской области сообщили о покушении на замглавы администрации посёлка городского типа Белозёрка Андрея Кошелева.