В Херсонской области сообщили о покушении на замглавы администрации Белозёрки

В администрации Херсонской области сообщили о покушении на замглавы администрации посёлка городского типа Белозёрка Андрея Кошелева. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации.

РИА Новости

«Мы подтверждаем информацию о покушении», — заявили в администрации. По данным пресс-службы, «был совершён теракт путём подрыва». Представитель пресс-службы добавил, что Кошелеву оказывают медицинскую помощь, угрозы его жизни нет. В сентябре задержанный житель Мелитополя Максим Иванов рассказал, что Служба безопасности Украины готовила покушение на главу Запорожской области Евгения Балицкого, пытаясь привлечь к этому обычных граждан.