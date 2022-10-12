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В Херсонской области сообщили о покушении на замглавы администрации Белозёрки

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В администрации Херсонской области сообщили о покушении на замглавы администрации посёлка городского типа Белозёрка Андрея Кошелева. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации.
В Херсонской области сообщили о покушении на замглавы администрации Белозёрки
  • РИА Новости

«Мы подтверждаем информацию о покушении», — заявили в администрации.

По данным пресс-службы, «был совершён теракт путём подрыва». 

Представитель пресс-службы добавил, что Кошелеву оказывают медицинскую помощь, угрозы его жизни нет.

В сентябре задержанный житель Мелитополя Максим Иванов рассказал, что Служба безопасности Украины готовила покушение на главу Запорожской области Евгения Балицкого, пытаясь привлечь к этому обычных граждан.

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