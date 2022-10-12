В Херсонской области сообщили о покушении на замглавы администрации Белозёрки
- РИА Новости
«Мы подтверждаем информацию о покушении», — заявили в администрации.
По данным пресс-службы, «был совершён теракт путём подрыва».
Представитель пресс-службы добавил, что Кошелеву оказывают медицинскую помощь, угрозы его жизни нет.
В сентябре задержанный житель Мелитополя Максим Иванов рассказал, что Служба безопасности Украины готовила покушение на главу Запорожской области Евгения Балицкого, пытаясь привлечь к этому обычных граждан.