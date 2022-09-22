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Житель Мелитополя рассказал, что СБУ готовила покушение на главу Запорожской области

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Задержанный житель Мелитополя Максим Иванов рассказал, что Служба безопасности Украины готовила покушение на главу Запорожской области Евгения Балицкого, пытаясь привлечь к этому обычных граждан.
Житель Мелитополя рассказал, что СБУ готовила покушение на главу Запорожской области
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило РИА Новости

Иванов был задержан по подозрению в сборе информации о местонахождении российских военных и сотрудников администрации в интересах украинских спецслужб.

По его словам, в мессенджере Telegram он получал от анонимного человека сообщения с требованием собирать информацию о месте жительства и маршрутах передвижения Балицкого.

«Я понимал, что он хотел прийти к устранению Балицкого, шёл сбор информации», — сказал он.

Задержанный считает, что «это могло быть связано с референдумом».

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о задержании ряда специально обученных групп, которые пытались совершить покушения на его жизнь.

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