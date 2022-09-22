Житель Мелитополя рассказал, что СБУ готовила покушение на главу Запорожской области

Задержанный житель Мелитополя Максим Иванов рассказал, что Служба безопасности Украины готовила покушение на главу Запорожской области Евгения Балицкого, пытаясь привлечь к этому обычных граждан.

Об этом сообщило РИА Новости.

Иванов был задержан по подозрению в сборе информации о местонахождении российских военных и сотрудников администрации в интересах украинских спецслужб.

По его словам, в мессенджере Telegram он получал от анонимного человека сообщения с требованием собирать информацию о месте жительства и маршрутах передвижения Балицкого.

«Я понимал, что он хотел прийти к устранению Балицкого, шёл сбор информации», — сказал он.

Задержанный считает, что «это могло быть связано с референдумом».

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о задержании ряда специально обученных групп, которые пытались совершить покушения на его жизнь.