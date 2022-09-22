Житель Мелитополя рассказал, что СБУ готовила покушение на главу Запорожской области
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Об этом сообщило РИА Новости.
Иванов был задержан по подозрению в сборе информации о местонахождении российских военных и сотрудников администрации в интересах украинских спецслужб.
По его словам, в мессенджере Telegram он получал от анонимного человека сообщения с требованием собирать информацию о месте жительства и маршрутах передвижения Балицкого.
«Я понимал, что он хотел прийти к устранению Балицкого, шёл сбор информации», — сказал он.
Задержанный считает, что «это могло быть связано с референдумом».
Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о задержании ряда специально обученных групп, которые пытались совершить покушения на его жизнь.