Стремоусов рассказал о попытках покушения на него по поручению украинских властей

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о задержании ряда специально обученных групп, которые пытались совершить покушения на его жизнь.

«Они (власти Украины. — RT) посчитали, что я предатель и предал Украину. Меня хотят убить по личному указанию (президента Украины Владимира) Зеленского. Угрожают моей семье, жене, детям. Я каждый день получаю угрозы», — рассказал Стремоусов в интервью, кадры которого опубликованы в Telegram.

Он уточнил, что сегодня безопасность членов его семьи обеспечивают сотрудники российских спецслужб.

«Мы уже задержали несколько групп, которые пришли меня убить. Это специально обученные группы. Согласно их показаниям, которые они давали после задержания, они пришли по личному указанию Зеленского», — заявил Стремоусов.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов предложил вооружить сотрудников военно-гражданских администраций (ВГА) на освобождённых территориях для самозащиты.