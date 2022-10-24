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Один человек погиб и двое пострадали при обстреле автомобиля в Херсонской области

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Один человек погиб, ещё двое получили ранения в результате обстрела украинскими диверсантами гражданского автомобиля в Херсонской области. Об этом сообщил Минздрав региона.
Один человек погиб и двое пострадали при обстреле автомобиля в Херсонской области
  • РИА Новости

По данным министерства, вечером 24 октября украинские диверсанты обстреляли машину, в которой находились трое гражданских лиц.

«В результате один человек погиб, двое получили огнестрельные ранения», — заявили в Минздраве.

Пострадавших госпитализировали в одну из больниц региона, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

12 октября в администрации Херсонской области сообщили о покушении на замглавы администрации посёлка городского типа Белозёрка Андрея Кошелева.

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