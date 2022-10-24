Один человек погиб и двое пострадали при обстреле автомобиля в Херсонской области
- РИА Новости
По данным министерства, вечером 24 октября украинские диверсанты обстреляли машину, в которой находились трое гражданских лиц.
«В результате один человек погиб, двое получили огнестрельные ранения», — заявили в Минздраве.
Пострадавших госпитализировали в одну из больниц региона, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
12 октября в администрации Херсонской области сообщили о покушении на замглавы администрации посёлка городского типа Белозёрка Андрея Кошелева.