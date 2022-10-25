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Стремоусов сообщил о попытках ВСУ нанести удар по Каховской ГЭС

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Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские военные предпринимают попытки нанести удар по Каховской ГЭС.
Стремоусов сообщил о попытках ВСУ нанести удар по Каховской ГЭС
  • © AP Photo

«Противник пытается нанести удар по Каховской ГЭС», — написал Стремоусов в Telegram.

По его словам, российская армия успешно противостоит ВСУ на Херсонском направлении.

Стремоусов сообщил об уничтожении как минимум трёх украинских танков.

Ранее представитель экстренных служб Херсонской области сообщил, что ВСУ выпустили 19 ракет из комплексов HIMARS и «Ольха» по Новой Каховке. Три ракеты попали в Каховскую ГЭС.

Командующий войсками в районе СВО Сергей Суровикин отмечал, ВСУ планируют массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС. Это может привести к большим жертвам среди мирного населения.

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