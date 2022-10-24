РИА Новости: в Каховскую ГЭС попали три ракеты ВСУ

Украинские военные выпустили 19 ракет из комплексов HIMARS и «Ольха» по Новой Каховке. Три ракеты попали в Каховскую ГЭС, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

«В 11:20 (противник. — RT) обстрелял Каховскую ГЭС, выпустив 19 ракет HIMARS и «Ольха», часть ракет сбила ПВО. К сожалению, три ракеты попали в ГЭС, информация о жертвах уточняется», — сказал собеседник РИА Новости.

По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, критических разрушений после удара нет, «ГЭС продолжает мужественно стоять».

Объём сброса воды был увеличен на Каховском водохранилище.

Россия распространила в Совбезе ООН письмо, в котором призвала руководство организации предотвратить провокацию Украины на Каховской ГЭС, так как При таком сценарии могут «погибнуть тысячи мирных людей, пострадают тысячи домостроений».