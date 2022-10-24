Власти Новой Каховки сообщили, что ВСУ усилили интенсивность обстрелов Каховской ГЭС

Украинские военные многократно усилили интенсивность ракетных обстрелов Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Эта ночь была очень громкой и тревожной... В основном наносят удары по Каховской ГЭС. Усилились многократно удары... За ночь было три удара, более десяти ракет только в течение первого удара. Утром тоже был налёт», — сказал он.

Леонтьев добавил, что мирные граждане также находятся «под ударом».

«В субботу три ракеты прилетели в город. Разрушены дома, автомобили уничтожены», — отметил глава администрации.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС.

Командующий войсками в районе проведения СВО Сергей Суровикин сообщил, что российские военные располагают данными о подготовке украинскими военными массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, который может привести к большим жертвам среди мирного населения.