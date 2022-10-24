Власти Новой Каховки сообщили, что ВСУ усилили интенсивность обстрелов Каховской ГЭС
- РИА Новости
«Эта ночь была очень громкой и тревожной... В основном наносят удары по Каховской ГЭС. Усилились многократно удары... За ночь было три удара, более десяти ракет только в течение первого удара. Утром тоже был налёт», — сказал он.
Леонтьев добавил, что мирные граждане также находятся «под ударом».
«В субботу три ракеты прилетели в город. Разрушены дома, автомобили уничтожены», — отметил глава администрации.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС.
Командующий войсками в районе проведения СВО Сергей Суровикин сообщил, что российские военные располагают данными о подготовке украинскими военными массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, который может привести к большим жертвам среди мирного населения.