Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции создаст большие риски для работы энергоблоков Запорожской АЭС.

По его словам, если украинские власти пойдут на подрыв дамбы, то произойдёт падение уровня воды в Каховском водохранилище, что отразится на работе Запорожской АЭС.

«И как результат система охлаждения на Запорожской АЭС не сможет забирать необходимые объёмы для охлаждения реакторов и других необходимых технологических процессов. Это всё несёт серьёзные риски для работы энергоблоков», — сказал он агентству РИА Новости.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС.

Командующий войсками в районе проведения СВО Сергей Суровикин сообщил, что российские военные располагают данными о подготовке украинскими военными массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, который может привести к большим жертвам среди мирного населения.