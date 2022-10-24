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Рогов заявил о рисках для Запорожской АЭС в случае подрыва Каховской дамбы боевиками ВСУ

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции создаст большие риски для работы энергоблоков Запорожской АЭС.
Рогов заявил о рисках для Запорожской АЭС в случае подрыва Каховской дамбы боевиками ВСУ
  • РИА Новости

По его словам, если украинские власти пойдут на подрыв дамбы, то произойдёт падение уровня воды в Каховском водохранилище, что отразится на работе Запорожской АЭС.

«И как результат система охлаждения на Запорожской АЭС не сможет забирать необходимые объёмы для охлаждения реакторов и других необходимых технологических процессов. Это всё несёт серьёзные риски для работы энергоблоков», — сказал он агентству РИА Новости.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС.

Командующий войсками в районе проведения СВО Сергей Суровикин сообщил, что российские военные располагают данными о подготовке украинскими военными массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, который может привести к большим жертвам среди мирного населения.

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