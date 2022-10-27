Рогов заявил о возможности быстрого запуска Запорожской АЭС при необходимости

Запорожскую АЭС при необходимости можно быстро и оперативно запустить, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов рассказал, что Запорожская АЭС в настоящий момент не генерирует электроэнергию и находится в состоянии холодного останова реакторов.

«При необходимости её можно оперативно и достаточно быстро перезапустить для генерации электроэнергии», — цитирует его РИА Новости.

Ранее постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов заявил, что призыв к демилитаризации Запорожской АЭС нереалистичен и является ложным.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев назвал неприемлемым предложение о демилитаризованной зоне в районе Запорожской атомной электростанции, отметив, что это сделает станцию более уязвимой.