МИД России назвал неприемлемым предложение о демилитаризованной зоне в районе ЗАЭС

МИД России назвал неприемлемым предложение о демилитаризованной зоне в районе Запорожской атомной электростанции, отметив, что это сделает станцию более уязвимой.

Об этом сказал в ходе брифинга заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

«Неприемлемы предложения о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. Их реализация сделает станцию ещё более уязвимой», — отметил дипломат.

Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игорь Вишневецкий заявил, что Россия надеется, что визит делегации Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС состоится в ближайшее время, и будет содействовать поездке.