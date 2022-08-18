В МИД заявили, что Москва будет содействовать визиту делегации МАГАТЭ на ЗАЭС

Россия надеется, что визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС состоится в ближайшее время, Москва будет содействовать поездке. Об этом сообщил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Игорь Вишневецкий.

По его словам, Россия ведёт плотный диалог к руководством МАГАТЭ и ООН по поездке экспертов на ЗАЭС.

«Я почти уверен, что такие же контакты по поводу посещения Запорожской АЭС ведутся и с Украиной по линии международных организаций», — приводит РИА Новости заявление Вишневецкого.

Дипломат выразил надежду, что визит делегации МАГАТЭ состоится в самое ближайшее время.

«Россия, во всяком случае, будет всячески этому содействовать», — отметил Вишневецкий.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что руководство ООН не обращает внимания на факты обстрелов Запорожской АЭС.