В МИД заявили, что Москва будет содействовать визиту делегации МАГАТЭ на ЗАЭС
По его словам, Россия ведёт плотный диалог к руководством МАГАТЭ и ООН по поездке экспертов на ЗАЭС.
«Я почти уверен, что такие же контакты по поводу посещения Запорожской АЭС ведутся и с Украиной по линии международных организаций», — приводит РИА Новости заявление Вишневецкого.
Дипломат выразил надежду, что визит делегации МАГАТЭ состоится в самое ближайшее время.
«Россия, во всяком случае, будет всячески этому содействовать», — отметил Вишневецкий.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что руководство ООН не обращает внимания на факты обстрелов Запорожской АЭС.