Ульянов: призыв к демилитаризации ЗАЭС является ложным

Призыв к демилитаризации Запорожской АЭС нереалистичен и является ложным, на АЭС нечего демилитаризовывать, заявил постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов.

«Этот призыв совершенно нереалистичен, потому что демилитаризовывать там нечего. Там нет тяжёлой военной техники, там нет армейских подразделений, кроме войск РХБЗ, которые не являются боевыми, а занимаются замерами уровней радиации», — приводит РИА Новости слова Ульянова.

По его словам, на станции есть охрана и Росгвардия, но АЭС не может остаться без охраны.

«То есть сам тезис, он ложный, никакой милитаризации станции нет», — добавил он.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев ранее назвал неприемлемым предложение о демилитаризованной зоне в районе Запорожской атомной электростанции, отметив, что это сделает станцию более уязвимой.