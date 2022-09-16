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Ульянов: призыв к демилитаризации ЗАЭС является ложным

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Призыв к демилитаризации Запорожской АЭС нереалистичен и является ложным, на АЭС нечего демилитаризовывать, заявил постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов.
Ульянов: призыв к демилитаризации ЗАЭС является ложным
  • AFP

«Этот призыв совершенно нереалистичен, потому что демилитаризовывать там нечего. Там нет тяжёлой военной техники, там нет армейских подразделений, кроме войск РХБЗ, которые не являются боевыми, а занимаются замерами уровней радиации», — приводит РИА Новости слова Ульянова.

По его словам, на станции есть охрана и Росгвардия, но АЭС не может остаться без охраны.

«То есть сам тезис, он ложный, никакой милитаризации станции нет», — добавил он.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев ранее назвал неприемлемым предложение о демилитаризованной зоне в районе Запорожской атомной электростанции, отметив, что это сделает станцию более уязвимой.

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