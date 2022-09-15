Ульянов назвал лишёнными смысла призывы к демилитаризации Запорожской АЭС

Призывы к демилитаризации Запорожской АЭС лишены смысла, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Эти призывы лишены смысла, поскольку станция никогда не милитаризировалась... Никаких тяжёлых вооружений и техники на территории ЗАЭС нет», — приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что на объекте нет военных целей, которые могли бы оправдать украинскую агрессию.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев ранее назвал неприемлемым предложение о демилитаризованной зоне в районе Запорожской атомной электростанции, отметив, что это сделает станцию более уязвимой.