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Замглавы МИД России Рябков назвал невозможной договорённость о демилитаризации ЗАЭС

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Россия не может не охранять Запорожскую АЭС и не обеспечивать её безопасность, договорённости о демилитаризации невозможны, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Договорённости о демилитаризации в принципе невозможны — мы не можем не охранять станцию, не обеспечивать её безопасность. Защитная зона — это другое, её параметры находятся в процессе обсуждения», — сказал он в комментарии «Известиям».

Ранее постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов заявил, что призыв к демилитаризации Запорожской АЭС нереалистичен и является ложным.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев назвал неприемлемым предложение о демилитаризованной зоне в районе Запорожской атомной электростанции, отметив, что это сделает станцию более уязвимой.

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