Рогов допустил начало контрнаступления ВСУ на Запорожскую область осенью
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По его словам, на Запорожском направлении идёт перегруппировка украинских войск.
«Это является подтверждением того, что основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на Запорожской линии фронта», — цитирует Рогова РИА Новости.
Он допустил, что ВСУ попытаются отрезать от снабжения российскую группировку, защищающую Херсонскую область.
26 октября в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России уничтожили до 125 военных украинских войск на Николаево-Криворожском направлении.
Кроме того, ВС России отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении, уничтожив более 160 боевиков.