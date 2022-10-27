Рогов допустил начало контрнаступления ВСУ на Запорожскую область осенью

Основное наступление украинских войск может начаться осенью, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, на Запорожском направлении идёт перегруппировка украинских войск.

«Это является подтверждением того, что основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на Запорожской линии фронта», — цитирует Рогова РИА Новости.

Он допустил, что ВСУ попытаются отрезать от снабжения российскую группировку, защищающую Херсонскую область.

26 октября в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России уничтожили до 125 военных украинских войск на Николаево-Криворожском направлении.

Кроме того, ВС России отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении, уничтожив более 160 боевиков.