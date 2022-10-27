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Рогов допустил начало контрнаступления ВСУ на Запорожскую область осенью

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Основное наступление украинских войск может начаться осенью, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов допустил начало контрнаступления ВСУ на Запорожскую область осенью
  • Gettyimages.ru

По его словам, на Запорожском направлении идёт перегруппировка украинских войск. 

«Это является подтверждением того, что основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на Запорожской линии фронта», — цитирует Рогова РИА Новости.

Он допустил, что ВСУ попытаются отрезать от снабжения российскую группировку, защищающую Херсонскую область.

26 октября в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России уничтожили до 125 военных украинских войск на Николаево-Криворожском направлении. 

Кроме того, ВС России отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении, уничтожив более 160 боевиков.

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