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ВС России уничтожили до 125 военных ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

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Вооружённые силы России уничтожили до 125 военных украинских войск на Николаево-Криворожском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
ВС России уничтожили до 125 военных ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
  • РИА Новости

Он рассказал, что на данном направлении ВСУ силами до двух батальонных тактических групп безуспешно пытались атаковать в направлениях населённых пунктов Ищенка, Брускинское, Пятихатки и Кошара Херсонской области.

В результате были поражены до 125 солдат украинской армии, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

Также ВС России отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении, уничтожив более 160 боевиков.

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