Вооружённые силы России уничтожили до 125 военных украинских войск на Николаево-Криворожском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он рассказал, что на данном направлении ВСУ силами до двух батальонных тактических групп безуспешно пытались атаковать в направлениях населённых пунктов Ищенка, Брускинское, Пятихатки и Кошара Херсонской области.

В результате были поражены до 125 солдат украинской армии, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

Также ВС России отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении, уничтожив более 160 боевиков.