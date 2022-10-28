«Защититься и отбить атаки»: в Херсонской области заявили об укреплении подступов к городу

Замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева заявила об усилении обороны на подступах к Херсону. По её словам, создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города. Отмечается, что речь идёт о превентивных мерах. Между тем глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о завершении переправы жителей Херсона на левый берег Днепра.

Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что Херсон и подступы к городу укрепляют на случай прорыва украинских войск.

«Повсеместно идёт усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города», — приводит её высказывание РИА Новости.

По её словам, речь идёт о превентивной мере. Снижение числа жителей, отмечает Губарева, позволяет тщательнее проводить проверки по выявлению диверсионно-разведывательных групп или сторонников ВСУ.

Замглавы администрации области также полагает, что отсутствие гражданских снижает нагрузку на логистику и упрощает работу военных.

«Нашей армии развязывает руки в определённой мере отсутствие гражданских, так как никто не переживает, что под шквальный огонь попадёт школьник или бабушка, идущая с рынка», — пояснила она.

Напомним, 18 октября власти Херсонской области объявили о решении провести организованное перемещение гражданских лиц из муниципалитетов на левый берег Днепра. Это произошло на фоне информации о подготовке ВСУ к наступлению в регионе. Согласно обнародованным 26 октября данным, с правого берега Днепра на левый переместились более 70 тыс. человек.

Между тем 27 октября глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что работа по организации выезда жителей Херсона на левобережье Днепра, в безопасные регионы России, завершена.

Аксёнов написал об этом у себя в Telegram-канале по итогам посещения Херсона с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Помимо прочего, политики посетили порт и переправу через Днепр.

«Переправа пустая! Завершена работа по организации выезда жителей на левобережье Днепра, в безопасные регионы России. Рад, что все желающие смогли быстро и безопасно покинуть территорию, которая подвергается обстрелам ВСУ», — написал Аксёнов.

Глава Крыма добавил, что вместе с Кириенко они ознакомились с работой Запорожской АЭС и оценили общую ситуацию в районе станции.

Схрон с оружием в Запорожской области

Тем временем в Запорожской области сообщили об обнаружении схрона с оружием. Как заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, опасные предметы нашли в одном из гаражных кооперативов.

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Сотрудники уголовного розыска при поддержке силовых ведомств нашли в схроне оружие и боеприпасы различного калибра, гранаты Ф-1 и запалы, гранаты РГД, дымовые шашки и форменную амуницию ВСУ.

По словам Рогова, владельцы изъятого установлены, правоохранительные органы занимаются их задержанием.

Пресечение попыток ВСУ зайти в ЛНР

Разведчик группировки «Отважные», находящийся на Краснолиманском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости о пресечении попыток украинских войск прорваться на территорию Луганской Народной Республики (ЛНР).

По его словам, в последние дни противник всё чаще пытается контратаковать и искать слабые места в обороне.

«Это всё вскрывается на ранних подходах, весь его замысел сразу нам становится ясен и понятен. Принимаются все меры по уничтожению противника», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, любые передвижения или попытки противника углубиться заранее вскроются, несмотря на большую протяжённость линии обороны. Разведчик также отметил, что военные примут все необходимые меры по противодействию этим попыткам.

«Если где-то будет их уход, также всё будет фиксироваться и подаваться старшим начальникам, которые будут принимать соответствующие решения по нашей перегруппировке или по усилению одного из участков», — сказал собеседник РИА Новости.

Он также выразил уверенность, что противник не сможет оказаться где-либо внезапно и незамеченным — это обстоятельство будет выявлено, а соответствующий участок фронта усилен.