Узнать больше

Освобождённый боец Егильницкий: украинский депутат сказала пленным, что Киеву не нужен мир

Короткая ссылка
Боец Донецкой Народной Республики Владислав Егильницкий, освобождённый ранее из плена, рассказал о визите депутата Верховной рады в лагерь военнопленных «Запад-1».
Освобождённый боец Егильницкий: украинский депутат сказала пленным, что Киеву не нужен мир
  • РИА Новости

«Она спросила: «А чего вы хотите?» И ребята русские сказали: «Мира». А она сказала: «Нам не нужен мир, нам нужна победа». Мы тогда очень сильно удивились, такое странное отношение у них, они в состоянии войны не хотят мира», — сказал РИА Новости Егильницкий.

Ранее американский президент Джо Байден в интервью MSNBC заявил, что нельзя допустить успеха России в ходе специальной военной операции на Украине.

Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, в свою очередь, назвал опасной убеждённость США в способности противостоять России на Украине.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что план спецоперации не подлежит корректировке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить