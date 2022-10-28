Освобождённый боец Егильницкий: украинский депутат сказала пленным, что Киеву не нужен мир
- РИА Новости
«Она спросила: «А чего вы хотите?» И ребята русские сказали: «Мира». А она сказала: «Нам не нужен мир, нам нужна победа». Мы тогда очень сильно удивились, такое странное отношение у них, они в состоянии войны не хотят мира», — сказал РИА Новости Егильницкий.
Ранее американский президент Джо Байден в интервью MSNBC заявил, что нельзя допустить успеха России в ходе специальной военной операции на Украине.
Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, в свою очередь, назвал опасной убеждённость США в способности противостоять России на Украине.
Российский лидер Владимир Путин отмечал, что план спецоперации не подлежит корректировке.