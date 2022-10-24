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Нарышкин назвал опасной убеждённость США в способности противостоять России на Украине

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал опасной убеждённость США в способности противостоять России на Украине.
Нарышкин назвал опасной убеждённость США в способности противостоять России на Украине
  • AP

«Сегодня американские элиты продолжают считать, что они могут сколь угодно долго вести агрессию против нашей страны, бросая в костёр военных действий жизни тысяч и тысяч граждан Украины и наёмников. И вот такая близорукая убеждённость чревата самыми опасными последствиями», — приводит РИА Новости слова Нарышкина.

Об этом он сказал на открытии выставки к 60-летию Карибского кризиса в Центральном музее ВС России в Москве.

Ранее французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что президент США Джо Байден со своей командой готов «взорвать» ситуацию на Украине ради победы на промежуточных выборах в ноябре.

23 октября стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу пообщался по телефону с американским коллегой Ллойдом Остином, они обсудили ситуацию на Украине. Также Шойгу провёл телефонные беседы с коллегами из Турции и Франции Хулуси Акаром и Себастьяном Лекорню, с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

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