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Французский политик Филиппо заявил о готовности Байдена «взорвать» ситуацию на Украине

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Президент США Джо Байден со своей командой готов «взорвать» ситуацию на Украине ради победы на промежуточных выборах в ноябре, считает французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Остерегайтесь того, что могут сделать американцы, чтобы взорвать ситуацию на Украине в преддверии промежуточных выборов 8/11» — написал он в Twitter.

Филиппо считает, что, если демократы потерпят поражение, мир восторжествует, а они этого не желают.

Как ранее заявил сенатор Крис Мёрфи, победа республиканцев в конгрессе может ослабить поддержку, оказываемую Киеву.

Джо Байден подчёркивал, что нельзя допустить успеха России в ходе специальной военной операции на Украине, а Вашингтон «потратил много денег» на помощь Киеву.

Вместе с этим ведущий Fox News Такер Карлсон призвал администрацию Байдена взглянуть на фондовые рынки, а не на Украину.

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