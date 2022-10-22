Байден заявил, что нельзя допустить успеха России в ходе СВО на Украине
Как пишет ТАСС, Байден также напомнил, что Вашингтон «потратил много денег» на помощь Украине.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России в конфликте на Украине станет поражением Североатлантического альянса, подтверждением участия НАТО в войне против России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Североатлантический альянс де-факто влез в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России.