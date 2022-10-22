Байден заявил, что нельзя допустить успеха России в ходе СВО на Украине

Американский лидер Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC заявил, что нельзя допустить успеха России в ходе специальной военной операции на Украине.

Как пишет ТАСС, Байден также напомнил, что Вашингтон «потратил много денег» на помощь Украине.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России в конфликте на Украине станет поражением Североатлантического альянса, подтверждением участия НАТО в войне против России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Североатлантический альянс де-факто влез в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России.