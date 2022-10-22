Узнать больше

Байден заявил, что нельзя допустить успеха России в ходе СВО на Украине

Короткая ссылка
Американский лидер Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC заявил, что нельзя допустить успеха России в ходе специальной военной операции на Украине.

Как пишет ТАСС, Байден также напомнил, что Вашингтон «потратил много денег» на помощь Украине.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России в конфликте на Украине станет поражением Североатлантического альянса, подтверждением участия НАТО в войне против России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Североатлантический альянс де-факто влез в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить