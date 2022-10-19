Ведущий Карлсон призвал администрацию Байдена взглянуть на фондовые рынки, а не на Украину
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- © Richard Drew
Ведущий, пародируя Байдена, сказал: «Меня не беспокоит наша экономика, меня беспокоит Украина. Наша экономика чертовски сильна».
Он поинтересовался у властей, «видели ли они рынки».
«Ситуация на фондовом рынке беспокоит не только магнатов, от неё зависит и ваш пенсионный счёт. Фондовый рынок стремительно падает», — сказал журналист.
По словам Карлсона, инфляция в США достигла рекордных показателей, в это же время Байден перекладывает ответственность за неё на республиканцев.
Ранее Джо Байден распорядился выделить Украине новую партию военной помощи на сумму $725 млн.
Как писало агентство Bloomberg Economics, вероятность того, что экономика Соединённых Штатов впадёт в рецессию, равна 100%.