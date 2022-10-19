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Ведущий Карлсон призвал администрацию Байдена взглянуть на фондовые рынки, а не на Украину

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Президент США Джо Байден беспокоится об Украине, тогда как следовало бы обратить внимание на проблемы у себя в стране, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Ведущий Карлсон призвал администрацию Байдена взглянуть на фондовые рынки, а не на Украину
  • AP
  • © Richard Drew

Ведущий, пародируя Байдена, сказал: «Меня не беспокоит наша экономика, меня беспокоит Украина. Наша экономика чертовски сильна».

Он поинтересовался у властей, «видели ли они рынки».

«Ситуация на фондовом рынке беспокоит не только магнатов, от неё зависит и ваш пенсионный счёт. Фондовый рынок стремительно падает», — сказал журналист.

По словам Карлсона, инфляция в США достигла рекордных показателей, в это же время Байден перекладывает ответственность за неё на республиканцев.

Ранее Джо Байден распорядился выделить Украине новую партию военной помощи на сумму $725 млн.

Как писало агентство Bloomberg Economics, вероятность того, что экономика Соединённых Штатов впадёт в рецессию, равна 100%.

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