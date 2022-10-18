Bloomberg: экономика Соединённых Штатов неизбежно впадёт в рецессию

Вероятность того, что экономика Соединённых Штатов впадёт в рецессию, равна 100%. Такой прогноз опубликовало Bloomberg Economics.

Отмечается, что спад производства произойдёт в ближайшие 12 месяцев.

На данный показатель влияют такие факторы, как высокая инфляция в США, жёсткая денежно-кредитная политика и растущая напряжённость в геополитике.

11 октября глава JP Morgan Chase Джейми Даймон предупредил о риске рецессии в Соединённых Штатах к середине следующего года.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкционная политика стран Запада, в первую очередь США, может привести к рецессии в мировой экономике.