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Bloomberg: экономика Соединённых Штатов неизбежно впадёт в рецессию

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Вероятность того, что экономика Соединённых Штатов впадёт в рецессию, равна 100%. Такой прогноз опубликовало Bloomberg Economics.
Bloomberg: экономика Соединённых Штатов неизбежно впадёт в рецессию
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Отмечается, что спад производства произойдёт в ближайшие 12 месяцев. 

На данный показатель влияют такие факторы, как высокая инфляция в США, жёсткая денежно-кредитная политика и растущая напряжённость в геополитике.

11 октября глава JP Morgan Chase Джейми Даймон предупредил о риске рецессии в Соединённых Штатах к середине следующего года.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкционная политика стран Запада, в первую очередь США, может привести к рецессии в мировой экономике.

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