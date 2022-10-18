Bloomberg: экономика Соединённых Штатов неизбежно впадёт в рецессию
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Отмечается, что спад производства произойдёт в ближайшие 12 месяцев.
На данный показатель влияют такие факторы, как высокая инфляция в США, жёсткая денежно-кредитная политика и растущая напряжённость в геополитике.
11 октября глава JP Morgan Chase Джейми Даймон предупредил о риске рецессии в Соединённых Штатах к середине следующего года.
Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкционная политика стран Запада, в первую очередь США, может привести к рецессии в мировой экономике.