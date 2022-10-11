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Глава JP Morgan Chase предупредил о риске рецессии в США к середине следующего года

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Ряд факторов, среди которых последствия высокой инфляции, резкого повышения процентных ставок и конфликта на Украине, могут привести к рецессии в США и в остальном мире уже через шесть-девять месяцев, считает глава JP Morgan Chase Джейми Даймон.
Глава JP Morgan Chase предупредил о риске рецессии в США к середине следующего года
  • Gettyimages.ru
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Об этом пишет The Guardian.

«Вы не можете говорить об экономике, не говоря о будущем, — а это серьёзно. Это очень-очень серьёзно и, как я думаю, может подтолкнуть США и весь мир — притом что Европа уже находится в рецессии — к рецессии через шесть-девять месяцев», — сказал Даймон, слова которого приводит ИноТВ.

По его мнению, ФРС США «слишком долго ждала и слишком мало делала» на фоне роста инфляции за последние полтора года.

Кроме того, финансовые рынки будут сохранять волатильность в обозримом будущем, что может совпасть с нестабильными рыночными условиями, считает он.

Так, американский фондовый индекс S&P 500 может рухнуть ещё на 20% на фоне ужесточения монетарной политики ФРС, а такое падение «может быть гораздо более болезненным, чем первое», предупредил Даймон.

Главы МВФ и Всемирного банка также допустили рецессию мировой экономики в 2023 году.

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