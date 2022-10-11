Захарова: санкционная политика Запада может привести к мировой рецессии

Санкционная политика стран Запада, в первую очередь США, может привести к рецессии в мировой экономике, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Эта безумная, абсолютно нелегитимная, разрушающая санкционная логика Запада, в первую очередь Вашингтона, вполне может загнать мировую экономику в рецессию», — приводит ТАСС слова Захаровой на брифинге.

Она отметила, что на данный момент глобальный нефтяной рынок сталкивается с рукотворными проблемами.

6 октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России. В частности, рестрикции включают в себя потолок цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и дальнейшие ограничения на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.