ТАСС: в Евросоюзе обсуждают девятый пакет антироссийских санкций
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Об этом ТАСС сообщил источник в делегации одной из стран сообщества в Совете Евросоюза.
Отмечается, что обсуждение нового пакета санкций началось после «очередной эскалации» 10 октября.
В Совете отметили, что вопрос введения потолка цен на российский газ пока не обсуждался.
Девятый пакет может включать экономические и индивидуальные рестрикции, информирует источник.
При этом на вопрос об индивидуальных санкциях в ЕС ответили, что «крупных рыб», которые могли бы быть включены в «чёрный список», уже не осталось.
6 октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России. В частности, рестрикции включают в себя потолок цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и дальнейшие ограничения на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.