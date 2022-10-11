ТАСС: в Евросоюзе обсуждают девятый пакет антироссийских санкций

Государства-члены ЕС обсуждают введение девятого пакета антироссийских санкций.

Об этом ТАСС сообщил источник в делегации одной из стран сообщества в Совете Евросоюза.

Отмечается, что обсуждение нового пакета санкций началось после «очередной эскалации» 10 октября.

В Совете отметили, что вопрос введения потолка цен на российский газ пока не обсуждался.

Девятый пакет может включать экономические и индивидуальные рестрикции, информирует источник.

При этом на вопрос об индивидуальных санкциях в ЕС ответили, что «крупных рыб», которые могли бы быть включены в «чёрный список», уже не осталось.

6 октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России. В частности, рестрикции включают в себя потолок цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и дальнейшие ограничения на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.