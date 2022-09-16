Путин заявил, что план спецоперации на Украине не подлежит корректировке

План спецоперации на Украине не подлежит корректировке, заявил президент России Владимир Путин.

«План корректировке не подлежит, Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения», — сказал Путин на пресс-конференции после саммита ШОС в Самарканде.

По его словам, основной задачей является освобождение территории Донбасса.

Ранее посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев прокомментировал российскую спецоперацию на Украине.

По его словам, если Россия начнёт настоящую войну, то Украине придёт конец очень быстро.