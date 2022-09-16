Путин заявил, что план спецоперации на Украине не подлежит корректировке
- РИА Новости
«План корректировке не подлежит, Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения», — сказал Путин на пресс-конференции после саммита ШОС в Самарканде.
По его словам, основной задачей является освобождение территории Донбасса.
Ранее посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев прокомментировал российскую спецоперацию на Украине.
По его словам, если Россия начнёт настоящую войну, то Украине придёт конец очень быстро.