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Путин заявил, что план спецоперации на Украине не подлежит корректировке

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План спецоперации на Украине не подлежит корректировке, заявил президент России Владимир Путин.
Путин заявил, что план спецоперации на Украине не подлежит корректировке
  • РИА Новости

«План корректировке не подлежит, Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения», — сказал Путин на пресс-конференции после саммита ШОС в Самарканде.

По его словам, основной задачей является освобождение территории Донбасса.

Ранее посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев прокомментировал российскую спецоперацию на Украине.

По его словам, если Россия начнёт настоящую войну, то Украине придёт конец очень быстро.

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