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Освобождённый из плена боец ЛНР рассказал о пытках ножом на допросе

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Освобождённый из украинского плена боец Народной милиции ЛНР Александр Чупра рассказал о пытках ножом во время допроса.

«Меня начинают спрашивать, где ты родился, где прописан — полностью всю информацию обо мне... я задумался на долю секунды. Ко мне подбегает какой-то «укроп», берёт нож, вставляет мне в ногу — повезло, что между костью и мышцами», — цитирует его РИА Новости.

18 октября комиссия Совета по правам человека ООН заявила о минимум двух преступлениях Вооружённых сил Украины против пленных российских военнослужащих.

17 октября Минобороны России сообщило, что с территории Украины в результате переговорного процесса возвращены 110 российских граждан.

При этом Россия передала Киеву 108 женщин — военнослужащих ВСУ.

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