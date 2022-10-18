Комиссия СПЧ ООН заявила о минимум двух преступлениях ВСУ против пленных россиян

Комиссия Совета по правам человека ООН заявила о минимум двух преступлениях Вооружённых сил Украины против пленных российских военнослужащих.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на доклад комиссии СПЧ ООН по расследованию на Украине.

Отмечается, что комиссией задокументированы два случая, когда украинские военные пытали захваченных в плен российских солдат. В комиссии подчеркнули, что такие действия ВСУ — это военные преступления.

По информации комиссии, в период с 24 по 26 марта украинские военные в Малом Рогане Харьковской области преднамеренно выстрелили в ноги трём захваченным российским военным с близкого расстояния, а также избили одного из них прикладом винтовки в ходе допроса.

«Во втором случае, около Дмитровки, Киевская область, 29 марта 2022 года военнослужащий... Украины трижды выстрелил с близкого расстояния и ранил уже раненного военнослужащего Вооружённых сил России», — заявили в комиссии.

В сообщении говорится, что на видео видны другие неподвижные солдаты ВС России, в том числе один со связанными за спиной руками и раной на голове. В комиссии уточнили, что это «позволяет предположить, что он, скорее всего, был казнён».

Ранее Следственный комитет России потребовал заочно арестовать начальника СИЗО №13 в Киеве Александра Балдука. Его обвиняют в применении пыток к российским военнопленным и украинским гражданам, поддержавшим российскую сторону.