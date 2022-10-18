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Комиссия СПЧ ООН заявила о минимум двух преступлениях ВСУ против пленных россиян

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Комиссия Совета по правам человека ООН заявила о минимум двух преступлениях Вооружённых сил Украины против пленных российских военнослужащих.
Комиссия СПЧ ООН заявила о минимум двух преступлениях ВСУ против пленных россиян
  • AFP
  • © Ludovic MARIN

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на доклад комиссии СПЧ ООН по расследованию на Украине.

Отмечается, что комиссией задокументированы два случая, когда украинские военные пытали захваченных в плен российских солдат. В комиссии подчеркнули, что такие действия ВСУ — это военные преступления.

По информации комиссии, в период с 24 по 26 марта украинские военные в Малом Рогане Харьковской области преднамеренно выстрелили в ноги трём захваченным российским военным с близкого расстояния, а также избили одного из них прикладом винтовки в ходе допроса.

«Во втором случае, около Дмитровки, Киевская область, 29 марта 2022 года военнослужащий... Украины трижды выстрелил с близкого расстояния и ранил уже раненного военнослужащего Вооружённых сил России», — заявили в комиссии.

В сообщении говорится, что на видео видны другие неподвижные солдаты ВС России, в том числе один со связанными за спиной руками и раной на голове. В комиссии уточнили, что это «позволяет предположить, что он, скорее всего, был казнён».

Ранее Следственный комитет России потребовал заочно арестовать начальника СИЗО №13 в Киеве Александра Балдука. Его обвиняют в применении пыток к российским военнопленным и украинским гражданам, поддержавшим российскую сторону.

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