Комиссия СПЧ ООН заявила о минимум двух преступлениях ВСУ против пленных россиян
- AFP
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на доклад комиссии СПЧ ООН по расследованию на Украине.
Отмечается, что комиссией задокументированы два случая, когда украинские военные пытали захваченных в плен российских солдат. В комиссии подчеркнули, что такие действия ВСУ — это военные преступления.
По информации комиссии, в период с 24 по 26 марта украинские военные в Малом Рогане Харьковской области преднамеренно выстрелили в ноги трём захваченным российским военным с близкого расстояния, а также избили одного из них прикладом винтовки в ходе допроса.
«Во втором случае, около Дмитровки, Киевская область, 29 марта 2022 года военнослужащий... Украины трижды выстрелил с близкого расстояния и ранил уже раненного военнослужащего Вооружённых сил России», — заявили в комиссии.
В сообщении говорится, что на видео видны другие неподвижные солдаты ВС России, в том числе один со связанными за спиной руками и раной на голове. В комиссии уточнили, что это «позволяет предположить, что он, скорее всего, был казнён».
Ранее Следственный комитет России потребовал заочно арестовать начальника СИЗО №13 в Киеве Александра Балдука. Его обвиняют в применении пыток к российским военнопленным и украинским гражданам, поддержавшим российскую сторону.