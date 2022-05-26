СК России требует арестовать начальника СИЗО Киева за пытки российских военнопленных

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Следственный комитет России потребовал заочно арестовать начальника СИЗО №13 в Киеве Александра Балдука. Его обвиняют в применении пыток к российским военнопленным и украинским гражданам, поддержавшим российскую сторону.
СК России требует арестовать начальника СИЗО Киева за пытки российских военнопленных
  • РИА Новости

Ходатайство о заочном аресте поступило в Басманный суд города Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее в Москве заочно арестовали глав николаевского и кропивницкого СИЗО Романа Чабаненко и Сергея Шамшура за жестокое обращение с российскими военнослужащими, попавшими в плен на Украине. Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания.

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