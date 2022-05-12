Россия объявила в международный розыск глав СИЗО Николаева и Кропивницкого за пытки пленных

В Москве заочно арестовали глав николаевского и кропивницкого СИЗО за жестокое обращение с российскими военнослужащими, попавшими в плен на Украине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Савёловского суда Марию Михайлову.

Роман Чабаненко и Сергей Шамшур обвиняются по ч. 1 ст. 356 УК России. Суд в отношении них избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их фактического задержания.

«Оба обвиняемых объявлены в международный розыск», — заявила Михайлова.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно арестовал командира 19-й ракетной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Фёдора Ярошевича по делу о ракетном ударе по вокзалу в Краматорске.