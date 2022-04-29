Суд заочно арестовал командира бригады ВСУ Ярошевича по делу об обстреле Краматорска
- РИА Новости
«Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо задержания на территории Российской Федерации в отношении Фёдора Ярошевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Применение запрещённых средств и методов ведения войны»)», — приводит сообщение пресс-службы суда ТАСС.
Ярошевич был объявлен в межгосударственный розыск.
Как ранее заявили в Минобороны России, удар по вокзалу в Краматорске нанёс ракетный дивизион Вооружённых сил Украины из района Доброполья.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массовой гибели гражданского населения в результате ракетного удара.
В отношении отдавшего приказ произвести обстрел вокзала в Краматорске Ярошевича возбудили дело.