Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту ракетного удара по Краматорску
- РИА Новости
«Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР расследуется уголовное дело, возбуждённое в отношении командира 19-й ракетной бригады ВСУ Ярошевича Ф.С.», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, Ярошевич отдал приказ произвести обстрел из ракетного комплекса «Точка-У» города Краматорска.
Как ранее заявили в Минобороны России, удар по вокзалу в Краматорске нанёс ракетный дивизион Вооружённых сил Украины из района Доброполья.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массовой гибели гражданского населения в результате ракетного удара.