Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту ракетного удара по Краматорску

Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело против командира 19-й ракетной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) после ракетного удара по вокзалу в Краматорске. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры ДНР.

РИА Новости