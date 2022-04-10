Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту ракетного удара по Краматорску

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Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело против командира 19-й ракетной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) после ракетного удара по вокзалу в Краматорске. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры ДНР.
Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту ракетного удара по Краматорску
  • РИА Новости

«Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР расследуется уголовное дело, возбуждённое в отношении командира 19-й ракетной бригады ВСУ Ярошевича Ф.С.», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, Ярошевич отдал приказ произвести обстрел из ракетного комплекса «Точка-У» города Краматорска.

Как ранее заявили в Минобороны России, удар по вокзалу в Краматорске нанёс ракетный дивизион Вооружённых сил Украины из района Доброполья.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массовой гибели гражданского населения в результате ракетного удара.

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