Суд в Москве заочно арестовал двух командиров ВСУ по обвинению в геноциде

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Басманный суд Москвы заочно арестовал двух офицеров Вооружённых сил Украины, обвиняемых в геноциде и применении запрещённых методов ведения войны.
Суд в Москве заочно арестовал двух командиров ВСУ по обвинению в геноциде
  • РИА Новости

Как пишет Интерфакс, мера пресечения в виде заключения под стражу заочно была избрана в отношении Андрея Полякова — командира 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также Алексея Махова — командира 2-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Ранее Следственный комитет России потребовал заочно арестовать начальника СИЗО №13 в Киеве Александра Балдука. Его обвиняют в применении пыток к российским военнопленным и украинским гражданам, поддержавшим российскую сторону.

12 мая в Москве заочно арестовали глав николаевского и кропивницкого СИЗО Романа Чабаненко и Сергея Шамшура за жестокое обращение с российскими военнослужащими, попавшими в плен на Украине. Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания.

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