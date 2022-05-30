Суд в Москве заочно арестовал двух командиров ВСУ по обвинению в геноциде

Басманный суд Москвы заочно арестовал двух офицеров Вооружённых сил Украины, обвиняемых в геноциде и применении запрещённых методов ведения войны.

Как пишет Интерфакс, мера пресечения в виде заключения под стражу заочно была избрана в отношении Андрея Полякова — командира 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также Алексея Махова — командира 2-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Ранее Следственный комитет России потребовал заочно арестовать начальника СИЗО №13 в Киеве Александра Балдука. Его обвиняют в применении пыток к российским военнопленным и украинским гражданам, поддержавшим российскую сторону.

12 мая в Москве заочно арестовали глав николаевского и кропивницкого СИЗО Романа Чабаненко и Сергея Шамшура за жестокое обращение с российскими военнослужащими, попавшими в плен на Украине. Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания.