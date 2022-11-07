Daily Beast: на Украине разрабатывают план по «захвату Крыма»

Администрация президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает план, нацеленный на «захват Крыма». Об этом пишет американское издание The Daily Beast со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По информации издания, ответственной за реализацию данного плана назначена представитель Зеленского по Крыму Тамила Ташева.

При этом украинское руководство не представило информации о точных сроках разработки плана.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.