Daily Beast: на Украине разрабатывают план по «захвату Крыма»
- РИА Новости
По информации издания, ответственной за реализацию данного плана назначена представитель Зеленского по Крыму Тамила Ташева.
При этом украинское руководство не представило информации о точных сроках разработки плана.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.