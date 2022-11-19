На Купянском направлении: российские ВС сорвали атаку усиленных наёмниками тактических групп ВСУ

Атаки усиленных наёмниками ротных тактических групп ВСУ на Купянском направлении сорваны действиями российских военных, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, погибли свыше 60 украинских боевиков и наёмников, выведены из строя три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортёра. При этом в ДНР российские ВС ликвидировали свыше 120 солдат ВСУ, а на Красно-Лиманском направлении — до 50 украинских солдат. Кроме того, в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Активными действиями российских войск на Купянском направлении сорваны атаки вооружённых формирований Украины, усиленных наёмниками. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении активными действиями российских войск сорваны атаки ротных тактических групп ВСУ, усиленных наёмниками, из районов населённых пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области. В результате поражения огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации уничтожено более 60 украинских военнослужащих и наёмников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортёра», — сказал Конашенков.

В то же время на Красно-Лиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении Червонопоповки и Площанки Луганской Народной Республики. Были уничтожены до 50 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

В ходе наступления в ДНР российские войска ликвидировали более 120 солдат ВСУ, а также вывели из строя два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, поражены девять пунктов управления в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, а также 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах.



В свою очередь, средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников.

«Наши подразделения продвигаются по всей линии фронта»

Утром 19 ноября врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём видеообращении заявил, что подразделения российских войск продвигаются по всей линии фронта.

При этом, по его словам, речь не идёт о быстрых продвижениях с ежедневным освобождением населённых пунктов.

Пушилин также указал на улучшение обстановки в Павловке и Угледаре, тогда как в Артёмовске, несмотря на сложную ситуацию, освобождается «дом за домом, улица за улицей».

Накануне в ДНР в результате наступательных действий российских ВС был освобождён населённый пункт Опытное.

Призыв к созданию международной комиссии по расследованию военных преступлений ВСУ

Комиссия Совета по правам человека при президенте России по международному сотрудничеству в области прав человека выступила за создание международной комиссии по расследованию преступлений военнослужащих ВСУ и воюющих на их стороне боевиков.

«Мы, члены комиссии СПЧ по связям с международными организациями, присоединяемся к призывам ООН тщательно расследовать инцидент с расстрелом российских военнопленных военнослужащими ВСУ и привлечь виновных к ответственности. Подобное заявление сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак», — говорится в заявлении.

В СПЧ отметили, что Следственный комитет РФ ведёт расследование по фактам убийства российских военнослужащих и жестокого обращения с военнопленными: «Однако без поддержки со стороны международного правозащитного сообщества убийцы могут остаться безнаказанными, и подобные преступления будут совершаться и впредь».

Также на russian.rt.com «Массовая расправа над безоружными»: в Минобороны заявили, что ВСУ намеренно убили более 10 российских пленных

Накануне в Минобороны РФ прокомментировали распространившуюся в соцсетях видеозапись с расстрелом членами ВСУ сдавшихся в плен солдат ВС РФ. В ведомстве подчеркнули, что массовая расправа украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными подтверждает живодёрскую сущность киевского режима.

Обстановка под Васильевкой

Командир роты добровольческого батальона «Крым» с позывным Ворон рассказал RT об обстановке на участке фронта под Васильевкой Запорожской области.

По его словам, в этом районе сложная местность, а российские войска находятся в более выгодном положении за счёт нахождения на возвышенности.

Как отметил корреспондент RT Илья Васюнин, данное направление считается одним из приоритетных для наступления ВСУ. С одной стороны у бойцов трасса на Запорожье, а с другой — русло Днепра.

На Купянском направлении: российские ВС сорвали атаку усиленных наёмниками тактических групп ВСУ

При этом в ходе беседе противник начал обстреливать позиции российских ВС, однако несколько снарядов, запущенных украинскими военными, так и не взорвались.

По мнению Ворона, это может быть связано с низким качеством зарубежного вооружения, поставляемого киевскому режиму: «Опять не разорвался. Это спасибо Европе! Помогают нам».