Европейские страны, которые призывают украинские власти вернуть Крым силовыми методами, далеки от реальности. Такое мнение выразил обозреватель французской газеты Le Figaro Рено Жирар.

Жирар подчеркнул, что жители Крыма сделали свой выбор в 2014 году в ходе референдума, поэтому любые попытки Киева отобрать Крым у России встретят сопротивление.

«А наступление на Крым вызвало бы реакцию всего населения России», — приводит слова обозревателя РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и что претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Таким образом он отреагировал на высказывание советника руководителя офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который призвал «жителей оккупированных территорий», включая полуостров Крым, готовиться к «предстоящей деоккупации» регионов.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.