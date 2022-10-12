Figaro: призывающие Украину вернуть Крым страны Европы оторвались от реальности
Жирар подчеркнул, что жители Крыма сделали свой выбор в 2014 году в ходе референдума, поэтому любые попытки Киева отобрать Крым у России встретят сопротивление.
«А наступление на Крым вызвало бы реакцию всего населения России», — приводит слова обозревателя РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и что претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Таким образом он отреагировал на высказывание советника руководителя офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который призвал «жителей оккупированных территорий», включая полуостров Крым, готовиться к «предстоящей деоккупации» регионов.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.