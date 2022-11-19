«Не просто выпрашивают помощь»: почему Москва считает Киев виновным в попытке спровоцировать столкновение России и НАТО

Украинские власти «не просто выпрашивают» у Вашингтона дополнительную военную помощь, но также пытаются спровоцировать прямое военное столкновение между Россией и НАТО, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он осудил «абсурдные попытки» Киева переложить ответственность на Москву за инцидент с упавшими в Польше украинскими ракетами. Впрочем, по мнению экспертов, стремление киевского режима к провоцированию столкновения РФ и НАТО совсем не смущает США: несмотря на рост эскалации, Белый дом продолжит наращивать военную помощь Киеву, считают аналитики.

Посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek обвинил киевский режим в стремлении спровоцировать прямое военное столкновение между РФ и НАТО.

«Украинские власти не просто выпрашивают у Вашингтона ещё больше военной помощи, но и пытаются спровоцировать прямое военное столкновение между Российской Федерацией и НАТО», — сказал Антонов.

По словам российского дипломата, падение украинских ракет на польскую территорию продолжает вызывать в США «значительную реакцию».

«Американские официальные лица, СМИ и неправительственные организации продолжают повторять, словно мантру, что «во всём виновата Россия», — сказал Антонов. — К такому подходу американская сторона прибегает в любой сложной ситуации. Даже тогда, когда сама публично признаёт, что Киев несёт ответственность за гибель мирных польских граждан».

Дипломат осудил «абсурдные попытки переложить ответственность» на РФ, поскольку, по его мнению, они «могут лишь спровоцировать киевский режим, который и без того уже чувствует вседозволенность».

Напомним, ранее, 17 ноября, президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы во время Bloomberg New Economy Forum, заявил о своей якобы неосведомлённости о том, «что произошло» в Польше, при этом он высказал уверенность в виновности России.

«Мы не знаем полностью. Мир не знает. Но я уверен, что это была российская ракета, уверен, что мы стреляли из систем ПВО. Но конкретно нельзя сегодня о чём-то говорить — что это была ПВО Украины. Хотя мы благодарны за то, что никто нас не обвиняет, потому что мы боремся против российских ракет на нашей территории», — заявил Зеленский.

По его словам, якобы лишь после проведения следствия можно будет делать выводы, чья именно ракета упала на территорию Польши.

«Вчера мы настаивали, чтобы нас включили в совместную международную следственную комиссию, и уже поздно вечером мы получили подтверждение. С самого утра наши специалисты поедут на место и присоединятся к этому профессиональному сообществу», — сообщил Зеленский.

Однако, как пишет газета The New York Times, между президентом Украины и его западными партнёрами возникли разногласия в оценке польского инцидента, что привело к публичной полемике между Киевом и его союзниками, включая США.

Генсекретарь НАТО

© Пресс-служба НАТО

Позиция Вашингтона

Напомним, 17 ноября американский госсекретарь Энтони Блинкен во время пресс-конференции заявил, что Вашингтон не видит свидетельств, опровергающих выводы Польши о том, что упавшая на её территории ракета была украинской. По словам Блинкена, Соединённые Штаты доверяют расследованию, которое проводит по этому вопросу польская сторона. При этом он подчеркнул, что на Украине и Западе лежит «обязательство следовать фактам».

В свою очередь, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Вашингтон предложил Варшаве помощь в расследовании случившегося без какого-либо изменения конфигурации военных сил и действий.

«Ранее на этой неделе министр обороны (США. — RT) пообщался со своим польским коллегой. Также вчера после (встречи. — RT) Контактной группы по обороне Украины он (глава Пентагона. — RT) ясно заявил о том, что мы предложили Польше содействие на фоне проводимого ею расследования. Но в том, что касается конфигурации сил, перемещения войск и тому подобного, у нас в пределах Польши на этот счёт ничего не изменилось», — отметила она.

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Напомним, на второй встрече руководителей национальных ведомств по вооружениям стран — членов Контактной группы по обороне Украины, которая состоялась 18 ноября в Брюсселе, обсуждались вопросы, связанные с ускоренным порядком поиска поставщиков, производством, закупкой и обеспечением средств, «критически важных для защиты Украины».

Во главе с представителем Вашингтона — заместителем министра обороны по закупкам и обеспечению Уильямом Лаплантом — руководители национальных ведомств по вооружениям и представители 45 государств, Евросоюза и НАТО обсудили укрепление потенциала в области технического обеспечения на Украине, включая полевой ремонт и доступ к запчастям.

При этом, несмотря на инцидент с украинскими ракетами в Польше, Вашингтон намерен продолжить накачивать оружием киевский режим. Как заявил 16 ноября во время брифинга председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, американская сторона будет поддерживать Украину «лучшими видами доступного оснащения», причём оказывать подобную помощь «столько, сколько потребуется».

Кроме того, Белый дом продолжает добиваться от конгресса дополнительного финансирования для Украины. По данным западных СМИ, речь идёт о более чем $37 млрд, причём рассмотрение запроса ожидается нынешним составом конгресса, в котором пока ещё обе палаты контролируются демократами.

«Провоцирует США и Запад»

Как отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, по реакции Вашингтона и его действиям, связанным с продолжением курса по поставкам оружия Киеву, понятно, что США не смущает стремление киевского режима к эскалации ситуации на Украине, нацеленной на развязывание полномасштабного конфликта между Россией и НАТО.

«Нынешнее украинское руководство держится у власти только благодаря тому, что постоянно обостряет обстановку, провоцирует США и Запад в целом на ухудшение отношений с РФ, на прямое противостояние. Киев совершенно не волнует безопасность на Европейском континенте. Власти Украины делают всё, чтобы подорвать стабильность в регионе», — заявил Оленченко в комментарии RT.

Схожей позиции придерживается и военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, Зеленский неслучайно после инцидента в Польше сразу же попытался представить это как атаку со стороны России на блок НАТО.

«По его задумке, альянс должен был ответить военным путём, вмешаться в конфликт на Украине уже открыто — с использованием своих войск, ВВС, систем ПВО. Всё это однозначно привело бы к третьей мировой войне», — отметил Кнутов в беседе с RT.

По словам эксперта, помимо ситуации вокруг инцидента в Польше, Киев регулярно запрашивает новые виды вооружений у США и других стран НАТО, что также ведёт к нагнетанию обстановки в регионе и обострению ситуации.

«Киевский режим хочет получить танки, новейшие ЗРК и другие современные системы вооружений. Украина всё время увеличивает свои аппетиты, а американские власти подыгрывают ей, чтобы затянуть конфликт, ослабить Россию. И, судя по запросам Белого дома в конгресс о дополнительной помощи Украине, отказываться от своих планов Вашингтон не собирается. Мы помним, что сначала США отправляли Киеву лишь переносные системы, а потом начали поставлять тяжёлое оружие, включая гаубицы и РСЗО HIMARS — Вашингтон увеличивает ставки», — заявил аналитик.

Киев

Gettyimages.ru

По мнению Кнутова, пока новый состав конгресса не сформирован, администрация Байдена сделает всё для того, чтобы успеть провести через него решение об увеличении помощи Киеву, поскольку процесс оказания такой помощи при республиканцах, получивших большинство в нижней палате, может быть замедлен из-за их инициатив, связанных с контролем за выделяемыми средствами и оружием Украине.

В свою очередь, Оленченко отметил, что в январе конгресс хоть и начнёт работу в новом составе, в целом политика Вашингтона в отношении Украины глобально не изменится.

«Двухпартийный консенсус, связанный с поддержкой Киева и русофобскими настроениями, сохранится. Несмотря на то что республиканцы сейчас требуют ужесточить контроль за расходованием средств с учётом колоссальной коррупции на Украине, воровства и перетекания американского оружия в третьи страны, Вашингтон будет оказывать помощь Киеву и дальше», — заключил эксперт.