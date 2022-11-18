«Возможность регулировать эскалацию»: зачем США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием

США продолжат оказывать военную поддержку Украине сколько потребуется, заявил глава американского Комитета начальников штабов ВС генерал Марк Милли. В то же время, по данным американских СМИ, администрация Джо Байдена обратилась к конгрессу с просьбой выделить для помощи Украине дополнительные средства в размере более $37 млрд. О намерении продолжить военную поддержку киевского режима заявили и в Европе, несмотря на недавний инцидент с украинской ракетой, ставшей причиной гибели двух граждан Польши. Эксперты предупреждают, что дальнейшая накачка Украины оружием создаст Киеву больше возможностей для провокаций и поставит под удар сами западные страны.

Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Украине «столько, сколько потребуется». С таким заявлением на брифинге выступил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

«Соединённые Штаты продолжат поддерживать Украину лучшими видами доступного оснащения», — сказал он.

По его словам, украинцы хотят воевать своими силами и якобы не требуют, чтобы за них это делали «американские, британские или французские солдаты».

Вместе с тем Милли признал, что добиться победы на линии соприкосновения у Киева вряд ли получится. По его словам, задачу будет возможно реализовать, только «если российская армия полностью не развалится, что маловероятно».

Ранее с похожим заявлением выступили и в Госдепе США. Во время брифинга 7 ноября руководитель пресс-службы ведомства Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне не ждут «решающей победы» Киева в конфликте.

«На поле боя решающей победы не будет, однако мы предоставили Украине миллиарды долларов в том, что касается помощи в обеспечении безопасности», — заявил Прайс.

Поддержка вопреки

В администрации Белого дома также заявили о намерении продолжить военную поддержку Киева. Как следует из заявления помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, опубликованного на сайте Белого дома 15 ноября, Соединённые Штаты и их партнёры «продолжат предоставлять Украине необходимое (оружие. — RT) для самообороны, включая системы ПВО».

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В тот же день администрация Джо Байдена запросила у конгресса дополнительное финансирование для Украины. Соответствующее письмо спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси было направлено главой административно-бюджетного управления Белого дома Шаландой Янг. В обращении, размещённом на сайте Белого дома, цифры не называются, однако, по данным Reuters, речь идёт о сумме в размере более $37 млрд. В агентстве отмечают, что рассмотрение запроса ожидается нынешним составом конгресса, где в обеих палатах всё ещё доминируют демократы.

Ранее, 4 ноября, Минобороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи Киеву по линии «Инициативы по содействию безопасности Украины» (USAI) в размере $400 млн. Вашингтон передаст Киеву 1,1 тыс. беспилотников-камикадзе Phoenix Ghost, 40 речных бронекатеров, 45 танков Т-72, а также средства на модернизацию 250 бронетранспортёров M1117 и систем ПВО HAWK.

10 ноября Пентагон опубликовал заявление о выделении оружия для Украины из запасов самого минобороны США ещё на $400 млн.

Таким образом, в общей сложности при администрации Джо Байдена Вашингтон направил Украине военную помощь в размере $19,3 млрд, в том числе свыше $18,6 млрд — с начала российской спецоперации в феврале 2022 года.

Не отстают от США и их союзники. Так, Испания намерена передать Украине ещё две системы противовоздушной обороны Hawk в дополнение к четырём, которые уже были направлены Киеву, заявила 10 ноября глава Минобороны страны Маргарита Роблес.

Украинский военный с польским беспилотником

AP

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Военную помощь на 3 млрд крон ($286,98 млн) собирается направить Украине Швеция. Об этом во время пресс-конференции 16 ноября заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон. По его словам, это самый крупный единоразовый пакет, в который войдут средства ПВО с боекомплектом, автомобили-внедорожники и амуниция для украинских военных.

В тот же день военную помощь на 34 млн канадских долларов ($25,58 млн) анонсировала Оттава.

«Военная помощь Канады, включая предоставление подготовки, оснащения и транспорта, играет важную роль в текущем контрнаступлении Украины, и мы продолжим поддерживать Украину в краткосрочной и долгосрочной перспективе», — говорится в заявлении министра обороны страны Аниты Ананд, опубликованном на сайте ведомства.

Ослаблять поддержку соседей не намерена и Варшава, несмотря на причастность Украины к инциденту на территории страны, в результате которого погибли два мирных жителя.

«Польша считает критически важным продолжение поддержки Украины... Мы используем многосторонний подход, как предоставляя помощь на Украине, так и поддержку (украинцам. — RT) внутри нашей страны», — цитирует ТАСС постпреда Польши при ООН Кшиштофа Щерского.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

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В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на брифинге 16 ноября, сделал парадоксальное заявление: он связал возможность мирного урегулирования конфликта на Украине с дальнейшей накачкой страны оружием.

«Лучший способ обеспечить, добиться наибольшей вероятности достижения мирного решения в результате переговоров — поддерживать украинцев на поле боя. Для нас это лучший способ внести свой вклад в достижение мира… — оказание военной поддержки Украине», — заявил Столтенберг.

Испытательный полигон

Между тем в России неоднократно указывали на то, что Запад, продолжая поставлять Киеву оружие, способствует лишь эскалации конфликта и становится его непосредственным участником. Помимо этого, бесконтрольная передача вооружений Украине ведёт к тому, что оружие в итоге попадает в руки экстремистов по всему миру.

«Мы приводили немало свидетельств того, как значительная часть вооружений попадает в руки террористов и преступников, подпитывая конфликты по всему миру, а огромный объём ресурсов попросту разворовывается», — заявил на минувшем заседании СБ ООН российский постпред Василий Небензя.

Он также отметил, что, предоставляя Киеву вооружения, западные страны используют Украину в качестве испытательного полигона.

«Для него (Запада. — RT) Украина в том числе «полигон» для испытания различных видов вооружений, что недавно признал и украинский министр обороны (Алексей. — RT) Резников», — подчеркнул дипломат.

Как отметил в беседе с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин, коллективный Запад во главе с США своими поставками вооружений нацелен на затягивание конфликта с целью измотать Россию.

«США с союзниками заинтересованы не столько в победе над Россией руками Украины, сколько в её истощении. Они стремятся ослабить вооружённые силы РФ, надломить её экономику, подорвать доверие населения к руководству страны. Для этого США поставляют Киеву в основном вооружения с ограниченными возможностями, таким образом регулируя уровень эскалации конфликта», — пояснил эксперт.

При этом дальнейшая милитаризация Украины подстегнёт Киев к совершению новых провокаций, а также приведёт к расползанию западного оружия по Европе и миру и, как следствие, всплеску преступности и экстремизма, уверен аналитик.

Мнение о том, что Запад оружейными поставками пытается сдерживать Россию, разделяет и доцент МГУ Борис Межуев. Он согласен с тезисом, что с помощью событий на Украине западные страны хотят раскачать ситуацию внутри РФ.

«Они хотят не только сдержать Россию, но и сменить её власть и, возможно, разделить территорию страны. Государство, слабое изнутри, слабо и на международной арене, что отвечает интересам США», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Украинские войска по дороге в Харьков

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Однако продолжающийся на Украине конфликт опасен и для тех, кто его поддерживает, уверен он. В первую очередь, речь идёт о Европе, указал Межуев.

«Противостояние ослабляет в том числе и крупнейшие европейские экономики. Мы видим, как Германия из субъекта мировой политики и ключевого для ЕС государства превращается в периферийную державу. Той же дорожкой идёт Франция. В свою очередь, США — идеологи украинского конфликта — развивают стратегию по созданию нового коллективного Запада без явных региональных лидеров», — пояснил он.

Между тем то и дело европейские политики выступают с предложениями снизить эскалацию конфликта на Украине и перейти к мирному урегулированию конфликта. Однако их выступления не находят широкой поддержки на Западе, заметила в комментарии RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.

«Эти призывы не санкционированы США и не поддерживаются большинством союзников Вашингтона, поэтому пока не жизнеспособны. Тем более что США предпочитают представлять Украину самостоятельным игроком, которому Вашингтон якобы не хочет что-либо навязывать», — отметила она в комментарии RT.

Но риторикой Вашингтона пользуется киевский режим, который пытается не допустить ослабления западной поддержки и «виляет европейскими союзниками, как хвост собакой», считает Федосова.

«Главным заложником этой ситуации становятся европейцы, но они не могут что-либо сказать или заявить, поскольку европейская управленческая система полностью парализована и, в сущности, через многолетнюю кадровую политику давно подчинена интересам Соединённых Штатов», — резюмировала эксперт.