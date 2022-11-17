«Можно ждать дальнейших провокаций»: как Киев пытается убедить НАТО в «причастности» России к инциденту в Польше

Киев использует любую возможность для обвинений в адрес России и пытается таким образом консолидировать поддержку Запада на фоне его усталости от режима Владимира Зеленского. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя стремление украинских властей снять с себя ответственность за инцидент с ракетами на территории Польши. Кроме того, в российском ведомстве напомнили, что предварительные выводы по этому ЧП указывают на причастность к нему Украины. Несмотря на это, ранее в Киеве отвергли принадлежность боеприпаса Украине. Эксперты со своей стороны отмечают, что, пытаясь отрицать очевидное и требуя от партнёров предпринять жёсткие меры против Москвы, Украина преследует давнюю цель — вовлечь своих кураторов в конфликт с РФ.

Киевские власти пытаются не допустить ослабления поддержки со стороны Запада ввиду усталости последнего от украинского вопроса. К такому выводу пришли в МИД РФ, комментируя заявления Киева по поводу возможной причастности России к инциденту с ракетами в Польше.

«Обращает на себя особое внимание, с какой оперативностью обвинения в адрес России начали выдвигать представители киевского режима. Похоже, что власти в Киеве всячески используют любую возможность для обвинений России и попыток консолидации западной поддержки на фоне того, что режим Зеленского, похоже, утомил их покровителей», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В то же время там напомнили, что предварительные данные касательно этого ЧП, представленные Западом, указывают на Украину. В МИД также выразили надежду на беспристрастное расследование, результаты которого «разоблачат эту провокацию».

При этом ранее на принадлежность Украине упавших в Польше ракет указал на брифинге генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, в блоке не располагают какими-либо данными о том, что ЧП было результатом преднамеренной атаки. Вдобавок глава альянса заверил журналистов, что никаких признаков подготовки Россией военных действий против блока замечено не было.

Напомним, вечером 15 ноября польские СМИ со ссылкой на источники сообщили о падении двух ракет в населённом пункте Пшеводув, находящемся на востоке страны рядом с украинской границей. Отмечалось, что жертвами инцидента стали два человека.

Неудобные результаты

На Украине с выводами партнёров о принадлежности ракет не согласились. Так, президент страны Владимир Зеленский в разговоре с журналистами 16 ноября заявил, что получил доклады от командования ВСУ и Воздушных Сил, якобы опровергающие принадлежность ракет Украине.

«Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета», — приводит Интерфакс-Украина его слова.

Ранее в своём Telegram-канале он также призвал страны НАТО жёстко ответить России, которая якобы причастна к ЧП в Польше.

«Это российский ракетный удар по коллективной безопасности! Это очень существенная эскалация. Нужно действовать», — подчеркнул он.

Между тем глава СНБО Алексей Данилов в Facebook* потребовал от Запада предоставить Киеву данные, на основе которых было сделано заключение о принадлежности ракеты украинской стороне.

«Кроме того, Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям Министерства обороны Украины и Государственной пограничной службы Украины», — заявил он.

В то же время телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что ранее украинские военные проинформировали США и других западных союзников о работе своих ПВО рядом с местом падения ракет в Польше.

Обвинения в адрес Москвы ранее поступили и со стороны других официальных лиц Украины. Так, принципиального ответа от Запада потребовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В своём Twitter он сообщил, что поставил это на вид госсекретарю США Энтони Блинкену в телефонном разговоре. Ко всему прочему, в свете инцидента в Польше министр разместил пост с требованием к партнёрам созвать саммит НАТО с участием Украины и поставить Киеву истребители F-15 и F-16, а также системы ПВО.

«Среди безотлагательных мер: саммит НАТО с участием Украины для выработки дальнейших совместных действий… и предоставление Украине современных самолётов, таких как F-15 и F-16, а также систем ПВО, чтобы мы могли перехватывать любые российские ракеты», — заявил Кулеба.

Польская полиция проверяет документы недалеко от места инцидента

AP

© Evgeniy Maloletka

О «причастности» РФ к инциденту с ракетами в Польше говорил и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. В комментарии Reuters он призвал западные страны не искать каких-либо других объяснений этому происшествию и возложить всю ответственность на Москву.

«Намерение, средства исполнения, риски, эскалация — всё это только Россия. И здесь не может быть никаких других объяснений каким-либо эксцессам с ракетами», — уверен политик.

«Провокация с целью эскалации»

Между тем в России ранее отвергли все обвинения в свой адрес. В частности, в Минобороны сообщили, что российские специалисты оборонно-промышленного комплекса идентифицировали обломки ракет как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины. В министерстве также оценили планы ряда западных и украинских представителей возложить ответственность на РФ как «намеренную провокацию с целью эскалации обстановки». В МО уточнили, что Вооружённые силы РФ не наносили каких-либо ударов по целям вблизи польско-украинской границы.

В свою очередь, зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал попытки Киева назначить ответственной за ЧП Россию «классической провокацией».

«Именно так выглядит классическая провокация или операция «под чужим флагом». Киевский режим, мечтающий спровоцировать прямое военное столкновение между НАТО и Россией, чтобы спасти Украину от неминуемого поражения, стал мастером этого дела», — отметил он в своём Twitter.

На намерение украинских властей использовать ситуацию в своих интересах обратила внимание и Мария Захарова, заметив, однако, что такая позиция не встретила широкой поддержки на Западе.

«Сидит Зеленский в бункере и не понимает, почему его версию о «российской ракете в Польше» дезавуировали даже самые отъявленные русофобы. Бункерный не может понять, что его поставили во главе шайки бандитов на Украине, чтобы делать грязную работу, а не диктовать кураторам, как им поступать», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Выжидательная позиция

Опрошенные RT эксперты характеризуют реакцию Запада на ЧП в Польше как довольно сдержанную. Так, в Пентагоне отказались делать какие-либо выводы или строить предположения до выяснения всех обстоятельств инцидента.

«Я не собираюсь гадать или строить гипотезы», — заявил на брифинге представитель ведомства Патрик Райдер.

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Позднее глава США Джо Байден и вовсе назвал запуск ракеты из России маловероятным, исходя из траектории её полёта.

«Есть предварительная информация, которая ставит это (причастность России к ЧП. — RT) под сомнение. Не хочу говорить, пока мы полностью этого не расследуем. Но, исходя из траектории, маловероятно, что ракета была выпущена из России», — сказал он журналистам на полях саммита G20.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в рамках саммита «Большой двадцатки» заявил, что доверяет словам России о её непричастности к ЧП.

«Для нас важно, что Россия сказала: «Мы тут ни при чём». Настаивать, что эти ракеты были сделаны Россией, равносильно провокации», — сказал он.

В аналогичном ключе высказались и в Венгрии, отметив неправоту Киева, поспешно обвинившего РФ.

«Украинский президент был не прав... он сразу обвинил Россию в том, что, исходя из текущих данных, совершила Украина. Это плохой пример», — приводит РИА Новости слова главы администрации премьер-министра страны Гергея Гуйяша.

Между тем в Варшаве поначалу также попытались развить тему «российского следа». В польский МИД был вызвал российский посол Сергей Андреев. Беседу с Андреевым, которая продлилась четыре минуты, пресс-секретарь ведомства Лукаш Ясина назвал «очень коротким разговором безо всяких вежливостей».

Однако затем президент страны Анджей Дуда на пресс-конференции отметил, что «нет однозначных доказательств того, кто запустил ракету». Помимо этого, он подчеркнул, что ничто не указывает на возможное повторение подобных событий.

Президент Польши Анджей Дуда

AP

© Andrew Kravchenko

Игра на эмоциях

По мнению профессора НИУ ВШЭ Дмитрия Евстафьева, Киев, требуя от НАТО предпринять немедленные шаги против России в рамках польского инцидента, пытается подтолкнуть блок к военному конфликту с Москвой.

«Зеленский попытался спровоцировать страны НАТО, прежде всего Польшу и США, на эмоциональные и очень быстрые действия. Ещё бы, ведь погибли двое граждан государства—члена альянса. Однако Запад не пошёл в этот раз на поводу у украинского президента. Уже признано, что ракеты были выпущены не Россией. В связи с этим теперь предстоит прояснить: либо ракета ПВО ВСУ попала на территорию Польши случайно, либо это была сознательная провокация, проведённая под прикрытием российских ударов по украинской инфраструктуре», — пояснил в беседе с RT Евстафьев.

По его словам, нынешняя ситуация полностью отвечает интересам Киева, который уже некоторое время пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией, чтобы изменить своё положение на поле боя.

«Стратегическая ситуация на фронте у ВСУ крайне тяжёлая. Какой-либо перелом может быть достигнут только в том случае, если Польша и другие страны НАТО начнут прямую военную интервенцию в зону СВО. Естественно, что никто из них не хочет прямого противостояния с Россией. Это может грозить тяжёлыми последствиями», — отметил эксперт.

Зенитный ракетный комплекс С-125 на Украине

AP

© Efrem Lukatsky

К тому же, Запад уже не так доверяет Зеленскому, как на заре его президентства, говорит Евстафьев, поскольку украинский президент становится всё более токсичной фигурой, позволяющей себе грубые провокации не только в отношении России, но и своих западных спонсоров.

«В этом смысле все уже с очень большим подозрением на Западе относятся к тому, что он говорит и делает. Поэтому позиция Вашингтона и Брюсселя по сравнению с тем, что было некоторое время назад, стала более реалистичной, хоть и продолжает оставаться русофобской», — добавил эксперт.

Как считает сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, сдержанная реакция Запада на ЧП свидетельствует о желании всеми способами замять инцидент.

«Если бы Россия была виновата в инциденте, то пришлось бы отвечать. А это значит вводить в действие Пятую статью устава НАТО, что ведёт к необходимости начинать военные действия против РФ. Но ни альянс, ни другие западные страны этого не хотят. Недаром из уст Байдена и Столтенберга постоянно звучали слова о том, что такое развитие событий приведёт к третьей мировой. Поэтому сейчас там попытаются спустить всё на тормозах и замять ЧП», — рассказал в комментарии RT эксперт.

При этом он не исключил, что подобные провокации могут повториться через некоторое время, так как в Киеве не хотят отказываться от попыток привязать своих кураторов к себе и вовлечь их в конфликт «на земле».

Эту точку зрения разделяет и директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

«Со стороны киевского режима можно ждать дальнейших провокаций. На этом построена вся его пропаганда. Именно провокации с их последующим развитием и продвижением в глобальных СМИ — один из инструментов, которые использует Киев для поддержания интереса к себе», — отметил Егорченков в разговоре с RT.

Однако усталость Запада от украинского конфликта уже очевидна, хотя там и продолжают поддерживать его, чтобы не дать укрепиться России, считает аналитик.

«США и НАТО совершенно не заинтересованы в прямом столкновении с РФ, к подключению к конфликту уже полных структур альянса как военной организации. Им нужен тлеющий конфликт на Украине, в котором за США и «объединённую Европу» сражается третья страна. Поэтому хода инциденту в Польше давать не будут», — резюмировал Егорченков.

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