«Факты всё отчётливее указывают на непричастность России»: что известно об инциденте с падением ракеты в Польше

В Минобороны России заявили, что российские военные не наносили ударов по целям, расположенным вблизи польско-украинской границы. Таким образом в ведомстве отреагировали на заявления польской стороны о падении на востоке страны ракеты, якобы произведённой в России. Этот инцидент 16 ноября намерены обсудить в НАТО и ООН. Тем временем первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что факты всё отчётливее указывают на непричастность Москвы к этому инциденту. Вместе с тем он отметил, что игнорирование фактов для Запада стало привычным делом.

В Минобороны России заявили, что Вооружённые силы РФ не наносили ударов по целям вблизи польско-украинской границы.

«Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населённого пункта Пшеводув являются намеренной провокацией в целях эскалации обстановки», — заявили в оборонном ведомстве.

Как отметили в Минобороны РФ, обломки, изображения которых польские СМИ опубликовали в связи с происшествием на востоке Польши, не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.

Напомним, вечером 15 ноября польское радио ZET сообщило со ссылкой на неофициальные источники о падении двух ракет в населённом пункте Пшеводув, который находится в восточной части Польши рядом с украинской границей. Согласно опубликованным данным, в результате ЧП погибли два человека.

Впоследствии МИД Польши опубликовал заявление, в котором утверждалось, что упавшая на востоке страны ракета якобы произведена в России. В этой связи министерство также вызвало посла РФ в республике Сергея Андреева для объяснений.

Как заявили в Польше в последующие после ЧП часы, переговоры относительно инцидента велись как между польскими органами власти, так и с союзниками Варшавы по НАТО.

В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о созыве встречи в Бюро национальной безопасности с членами комитета по вопросам безопасности и обороны. Кроме того, польский лидер Анджей Дуда заявил, что 16 ноября состоится заседание Совета безопасности страны.

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Об инциденте также высказался генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что альянс следит за ситуацией и проводит консультации среди союзников, в частности с президентом Польши Анджеем Дудой и главой Белого дома Джо Байденом.

Вместе с тем Столтенберг призвал установить все обстоятельства инцидента в Польше. Кроме того, НАТО также намерено провести 16 ноября экстренное заседание по факту этих событий.

Журналисты также задали вопрос о событиях в Польше в ходе брифинга в Пентагоне. Отвечавший на вопросы СМИ представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер заявил, что у США пока нет полной информации об инциденте. Говоря о перспективе задействования Пятой статьи Устава НАТО, Райдер призвал избегать спекуляций и придерживаться фактов.

Позднее глава Белого дома Джо Байден высказал предположение, что упавшая в Польше ракета летела не из России. Он также призвал воздержаться от каких-либо утверждений до окончания расследования, но в то же время назвал запуск ракеты из России маловероятным с точки зрения траектории.

Также по теме Эрдоган заявил, что считает Россию непричастной к инциденту с падением ракеты в Польше Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает Россию непричастной к инциденту с падением ракеты на территории Польши.

Кроме того, агентство Associated Press сообщило со ссылкой на представителей американской администрации, что упавшая в Польше ракета, вероятно, могла быть выпущена Украиной.

О ситуации также высказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Индонезии, он выразил доверие к России, которая заявила о своей непричастности к событиям в Польше.

Между тем первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что факты говорят о непричастности РФ к событиям в Польше.

«Важны факты, и они как раз всё отчётливее указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши», — написал он в Telegram.

По мнению дипломата, инцидент является попыткой спровоцировать прямое военное столкновение НАТО и России «со всеми вытекающими для всего мира последствиями».

Полянский также заявил, что 16 ноября в Совете Безопасности ООН пройдёт очередной заседание по Украине. Он высказал предположение, что польский инцидент окажется в центре внимания.

«Признать роль Украины и Польши в этой опаснейшей провокации для наших бывших западных партнёров — вещь немыслимая», — сказал он.

Вместе с тем Полянский напомнил, что игнорирование фактов и «списание» ответственности на Россию для Запада стало привычным делом.