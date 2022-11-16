Эрдоган заявил, что считает Россию непричастной к инциденту с падением ракеты в Польше
- AP
«Я вынужден уважать позицию России, которая заявила, что это не её ракета. Для нас это важно», — приводит его слова ТАСС.
Эрдоган высказался за проведение детального расследования инцидента.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что факты указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши.
В МИД Польши вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.
Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.
Американский лидер Джо Байден заявил, что упавшая в Польше ракета летела не из России.